Parlament des Bundesstaats New York beschließt Resolution zu Koreas Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März

Das Parlament des US-Bundesstaates New York hat eine Resolution verabschiedet, um den kommenden 1. März zu einem Gedenktag für die koreanische Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März und die Unabhängigkeitsaktivistin Yu Gwan-sun zu bestimmen.Die Resolution wurde am Dienstag (Ortszeit) von Senat und Unterhaus ohne Abstimmung einmütig angenommen, obwohl Japan eine Abstimmung zu verhindern versucht hatte.Abgeordnete betonten, sie stimmten der Resolution zu, um den Widerstandsgeist der Patrioten, die an der 1. März-Bewegung teilgenommen hatten, zu würdigen und die Menschenrechte weltweit zu fördern. Der unbeugsame Geist, den Yu Gwan-sun gezeigt hatte, stimme mit dem Geist der Einwanderer aus aller Welt in den USA überein.Die Resolution wurde auf Wunsch von Koreanern in den USA initiiert. Das Parlament von New York will die Resolution bald Südkoreas Präsident Moon Jae-in überreichen. Koreanische Einwohner in den USA wollen am 1. März in Manhattan die 1. März-Bewegung nachstellen.