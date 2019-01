Regierung will dieses Jahr 3,2 Billionen Won für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben

Photo : YONHAP News

Die Regierung will dieses Jahr 3,2 Billionen Won (knapp 2,9 Milliarden Dollar) für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) ausgeben.Das Budget nahm somit um etwa fünf Prozent verglichen mit dem Vorjahr zu. Dieses Jahr werden 41 Institutionen 1.404 ODA-Projekte durchführen.Einen entsprechenden Plan beschloss die Regierung bei einer Sitzung des Ausschusses für internationale Entwicklungszusammenarbeit unter Leitung von Ministerpräsident Lee Nak-yon am Dienstag.Gemäß dem Plan werden für das Nothilfe-Projekt des Außenministeriums für die humanitäre Hilfe 81,8 Milliarden Won (72,8 Millionen Dollar) eingesetzt. Für das Projekt des Agrarministeriums für die Nahrungsmittelhilfe für Entwicklungsländer sind 46 Milliarden Won (41 Millionen Dollar) vorgesehen.Hinzu kamen neue Projekte wie eine Kreditvergabe für das mongolische Programm für die Luftverbesserung.Die Regierung will die humanitäre Hilfe für soziale Schwache wie Flüchtlinge und Kinder verstärken und hierfür 143,2 Milliarden Won (127 Millionen Dollar) ausgeben. Auch werden ODA-Projekte im Zusammenhang mit der Neuen Süd- und Nordpolitik sowie der Schaffung von Arbeitsplätzen erweitert.