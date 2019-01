Finanzminister: Südkorea will Zahl der Wasserstoffautos bis 2022 auf 80.000 steigern

Photo : YONHAP News

Laut Finanzminister Hong Nam-ki will die Regierung die Zahl der Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb von etwa 20.000 im vergangenen Jahr auf 80.000 bis 2022 erhöhen.Den Plan unterbreitete Hong bei einer Strategiesitzung über ein innovatives Wachstum am Mittwoch.Die Regierung wolle, dass Südkorea den größten Anteil am Weltmarkt für Wasserstoffautos und Brennstoffzellen erobere. Hierfür habe sie eine Strategie ausgearbeitet, die die gesamte wasserstoffbezogene Industrie von der Produktion über die Lagerung und den Transport bis zur Nutzung von Wasserstoff umfasse.Die Regierung will am Donnerstag in Anwesenheit von Präsident Moon Jae-in einen endgültigen Plan für die Belebung der Wasserstoffwirtschaft vorlegen.Hong teilte auch den Plan mit, den Datenmarkt bis 2023 mit einem Volumen von 30 Billionen Won zu fördern. Die Regierung wolle intensiv in den Bereich investieren, damit zehn sogenannte Einhörner, d.h. Startup-Unternehmen mit einer Marktbewertung von über einer Milliarde Dollar, auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) entstehen und 10.000 Talente in den Bereichen Daten und KI ausgebildet würden. Die Regierung wolle zudem 100 Zentren für Big Data und zehn Plattformen für Big Data einrichten, hieß es.