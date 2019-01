Kultur Alter Film von Regisseur Im Kwon-taek zur Berlinale eingeladen

„Mismatched Nose“, ein Film von Regisseur Im Kwon-taek aus dem Jahr 1980, ist zu den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen worden.



Der jüngst digital restaurierte Film wird in der Sektion Berlinale Classics gezeigt, in der digital restaurierte Filmklassiker aufgeführt werden. Insgesamt sechs solcher Filme werden bei der am 7. Februar beginnenden Berlinale gezeigt, darunter „Ordet“ von Carl Theodor Dreyer von 1955.



„Mismatched Nose“ handelt von einem verhängnisvollen Verhältnis zwischen zwei Männern in einem Zeitraum von 30 Jahren, die sich im Koreakrieg als kommunistischer Partisan und Polizist getroffen hatten.