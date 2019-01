Südkorea will auf eventuellen Brexit ohne Austrittsvertrag vorbereitet sein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will sich auf einen Brexit ohne Austrittsvertrag vorbereiten.Hierfür soll ein Team der zuständigen Ministerien gebildet werden, das die möglichen Folgen für Südkorea überprüft.Dies wurde bei einer Sondersitzung der zuständigen Ministerien anlässlich der Brexit-Abstimmung in Großbritannien beschlossen.Die Sitzung fand am Mittwoch statt, nachdem das britische Unterhaus den Austrittsantrag abgelehnt hatte. Vizefinanzminister Lee Ho-seung erläuterte, die südkoreanische Wirtschaft könne mittelbar beeinflusst werden, wenn sich die Konjunktur in Großbritannien und der EU wegen eines Brexits ohne Deal abschwäche. Jedoch sei die Wahrscheinlichkeit der Verwirklichung eines No-Deal-Brexits gering. Selbst wenn es hierzu käme, wären die direkten Auswirkungen auf die südkoreanische Realwirtschaft angesichts des geringen britischen Anteils am Handelsvolumen begrenzt.Südkorea exportierte von Januar bis November 2018 Waren im Wert von 5,4 Milliarden Dollar nach Großbritannien. Das entspricht einem Prozent des gesamten südkoreanischen Exportvolumens. Die Einfuhren aus Großbritannien machten mit 6,2 Milliarden Dollar 1,3 Prozent des gesamten Importvolumens aus.Lee sagte weiter, es werde erwartet, dass die EU keine Bemühungen auslassen werde, um einen Brexit ohne Vertrag zu verhindern. Die Ablehnung des Brexit-Abkommens im britischen Parlament sei erwartet worden, daher sei ihr Einfluss auf die internationalen Finanzmärkte begrenzt gewesen.Die Regierung teilte mit, zügig Maßnahmen zur Marktstabilisierung zu treffen, sollte der inländische Devisen- und Finanzmarkt zu stark schwanken.