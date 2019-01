Kakao stellt Mitfahrdienst auf Probe ein

Photo : YONHAP News

Kakao Mobility hat beschlossen, seinen probeweise durchgeführten Mitfahrdienst vorläufig einzustellen.Die Entscheidung teilte das Unternehmen am Dienstag mit.Das Unternehmen wolle dadurch eine reibungslose Kommunikation mit der Taxibranche ermöglichen. Es wolle sich mit der Bereitschaft auf den Dialog einlassen, eventuell auf die Einführung des Dienstes zu verzichten.Die Taxibranche hat den vollständigen Stopp des Mitfahrservice von Kakao gefordert und ihre Beteiligung an einem Gremium für einen gesellschaftlichen Kompromiss davon abhängig gemacht. Als Hintergrund für Kakaos Zugeständnisse wird der eskalierende Protest der Taxibranche vermutet.Die Regierungspartei, die im Konflikt zwischen der Taxibranche und Kakao vermittelte, begrüßte Kakaos Entscheidung und rief die Taxibranche zur Beteiligung an dem Dialog für einen gesellschaftlichen Kompromiss auf.Organisationen von Taxifahrern und -unternehmen reagierten jedoch auf Kakaos Entscheidung gleichgültig. Es handele sich lediglich um einen strategischen Rückzug, um später eine vollständige Einführung des Mitfahrdienstes durchzusetzen, meinten sie.