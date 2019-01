Gesamtkoreanisches Handballteam verliert WM-Spiel gegen Serbien

Photo : YONHAP News

Das gesamtkoreanische Handballteam hat bei der Weltmeisterschaft gegen Serbien verloren.Im vierten Spiel der Gruppe A gegen den Weltranglistensechsten in Berlin unterlag Korea am Dienstag (Ortszeit) mit 29:31.In der Gruppe A spielen der Weltranglistenerste und Mitgastgeber Deutschland, Russland, Frankreich sowie Serbien, die die Plätze vier bis sechs in der Weltrangliste belegen.Das koreanische Team hofft im letzten Gruppenspiel gegen Brasilien am Donnerstag auf den ersten Sieg. Brasilien ist die Nummer 27 der Weltrangliste.Südkorea rangiert in der Weltrangliste auf Platz 19, Nordkorea wird nicht in der Liste geführt.