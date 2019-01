KBS: Chinesische Firmen werden Autobahn in Nordkorea bauen

China wird im April den Bau einer Autobahn zwischen Wonsan und Hamheung in Nordkorea starten.Das berichtete KBS.In einem öffentlichen Ausschreibungssystem Chinas und auf der Webseite einer mit der Ausschreibung beauftragten Firma wurde am 30. Oktober im Auftrag des nordkoreanischen Ministeriums für Außenwirtschaft eine Ausschreibung für den Bau einer Schnellstraße zwischen beiden Städten veröffentlicht. Die Länge der Strecke beträgt 111,975 Kilometer, die Bauarbeiten werden im April aufgenommen und 36 Monate dauern.Die Baukosten wird China durch einen Kredit finanzieren, das nordkoreanische Finanzministerium wird dafür haften und später das Geld zurückzahlen.Die Bauarbeiten werden in fünf Zonen unterteilt, es werden zwei Tunnel, die jeweils 800 und 440 Meter lang sind, gebaut. Die gesamten Baukosten werden 5,6 Milliarden Yuan oder 827 Millionen Dollar betragen.Die Beteiligung Chinas an einem Infrastrukturprojekt Nordkoreas, für das keine Genehmigung der Vereinten Nationen eingeholt wurde, wird voraussichtlich im Vorfeld eines zweiten Nordkorea-USA-Gipfels einen Streit über einen Verstoß gegen die Nordkorea-Sanktionen entfachen.