Außenministerin: Trump-Kim-Gipfel wird Prozess der Denuklearisierung voranbringen

Photo : YONHAP News

Nach Worten von Außenministerin Kang Kyung-wha wird ein neuer Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un den Prozess der Denuklearisierung vorantreiben.Es werde entscheidende Fortschritte für Nordkoreas Denuklearisierung, die innerkoreanischen Beziehungen und Etablierung von dauerhaftem Frieden geben, sagte sie heute auf ihrer Neujahrspressekonferenz.2019 müsse zu einem Jahr werden, in dem die Reise in Richtung einer vollständigen Denuklearisierung und Schaffung von dauerhaftem Frieden weitere Dynamik bekomme. Sie versprach, hierfür alle erdenklichen diplomatischen Anstrengungen zu unternehmen.Südkorea und die USA würden auf verschiedenen Ebenen beispiellos eng kommunizieren. Sollten Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea stattfinden, könnten auf der Grundlage der von Seoul und Washington ausgearbeiteten Strategien Diskussionen über eine Denuklearisierung beginnen.Auch wolle Südkorea die Beziehungen mit China und Russland durch Besuche der Regierungsspitzen in Seoul ausbauen, die hoffentlich noch dieses Jahr stattfinden könnten.