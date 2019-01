Transportministerin spricht mit OSJD-Chef über Eisenbahn-Kooperation

Photo : YONHAP News

Die Ministerin für Land, Infrastruktur und Transport, Kim Hyun-mee, ist mit dem Vorsitzenden des Komitees der Organisation für die Zusammenarbeit der Eisenbahnen (OSJD), Tadeusz Szozda, zusammengekommen.Das Ministerium teilte am Mittwoch mit, dass Kim am Montag (Ortszeit) das OSJD-Komitee, das ausführende Organ der Organisation, in Warschau besucht und über Wege zur Kooperation zwischen Südkorea und der Organisation diskutiert habe.Kim erläuterte die jüngsten Entwicklungen bei der innerkoreanischen Kooperation im Eisenbahnbereich. Sie äußerte die Hoffnung auf die Verstärkung der Zusammenarbeit mit der OSJD.Szozda zeigte Interesse an einem wirtschaftlichen Effekt des eventuellen Anschlusses der innerkoreanischen Eisenbahnen an transkontinentale Eisenbahnen.Beide Seiten diskutierten über Südkoreas Rolle für und seine mögliche Beteiligung an dem Abkommen über den internationalen Eisenbahn-Personenverkehr (SMPS) und dem Abkommen über den internationalen Eisenbahn-Güterverkehr (SMGS), so das Ressort.Kim besucht mit einer Delegation von Regierung und Zivilsektor für die Infrastruktur-Kooperation von Montag bis Freitag Polen und Spanien.