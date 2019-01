Außenministerin distanziert sich von baldigem Neustart von Kaesong-Komplex und Geumgang-Tourprogramm

Photo : YONHAP News

Laut Außenministerin Kang Kyung-wha befindet sich die südkoreanische Regierung nicht in der Phase, die Wiederinbetriebnahme des Kaesong-Industriekomplexes und des Tourprogramms ins Gebirge Geumgang in absehbarer Zeit zu überprüfen.Die Regierung überprüfe zwar, welche Ausgleichsmaßnahmen für Nordkoreas Denuklearisierung angeboten und ob beide Projekte als Gegenleistung in Erwägung gezogen werden könnten. Die Wiederaufnahme der beiden Projekte "Kaesong und Geumgang" sei jedoch momentan kein Gegenstand der Überprüfung, sagte die Ministerin am Mittwoch vor südkoreanischen Journalisten in Seoul.Als Beispiele für die Gegenleistung der USA für Nordkoreas Denuklearisierung nannte die Ministerin die Erklärung des technisches Endes des Korea-Kriegs, humanitäre Hilfsleistungen sowie die Einrichtung eines ständigen Dialogkanals. Seoul gehe nach wie vor davon aus, dass die Erklärung des Kriegsendes als Wegbereiter für die Schaffung eines Friedensregimes dienen könne.