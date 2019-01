Südkoreas Börse schließt im Plus

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Mittwoch im Plus geschlossen.Der Leitindex Kospi gewann 0,43 Prozent auf 2.106,10 Zähler.Grund für die gute Stimmung an der Börse waren chinesische Pläne für Stimulus-Maßnahmen.Optimismus wegen Chinas Stimulus-Maßnahmen und die zuletzt milde Haltung der US-Notenbank hätten offenbar zu einer Erleichterung der Investoren beigetragen, die wegen eines Abschwungs der Weltwirtschaft besorgt gewesen seien, sagte Ha In-hwan von SK Securities.Fortbestehende Unsicherheiten wegen der Handelsstreitigkeiten und der US-Haushaltssperre könnten aber noch für eine Weile für Schwankungen sorgen, fügte der Experte hinzu.