Papst betont Wichtigkeit von Versöhnung und Einigkeit zwischen Koreas

Photo : YONHAP News

Papst Franziskus hat gegenüber südkoreanischen Politikern die Wichtigkeit von Versöhnung und Einigkeit zwischen Süd- und Nordkorea betont.Die entsprechende Äußerung machte der Papst, als er und südkoreanische Politiker sich bei der Generalaudienz am Mittwoch (Ortszeit) in der Vatikanischen Audienzhalle begrüßten.Laut Kim Sung-gon, dem früheren Generalsekretär der Nationalversammlung, bedankten sich etwa zehn frühere und amtierende Abgeordnete einschließlich ihm beim Papst dafür, für die Koreaner zu beten und Bemühungen um Frieden auf der koreanischen Halbinsel zu unternehmen.Der Papst antwortete, dass er immer für Korea beten werde.Die Politiker reisten nach Italien, um an einer Konferenz der Movement Politics & Policy for Unity vom 17. bis 20. Januar in Castel Gandolfo teilzunehmen.