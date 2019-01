Atomunterhändler Südkoreas und Chinas führen Gespräche

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und Chinas für die Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm kommen am Donnerstag in Seoul zusammen.Das südkoreanische Außenministerium teilte mit, dass sich sein Sondergesandter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, Lee Do-hoon, und sein chinesisches Pendant Kong Xuanyou über den jüngsten China-Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und die jüngsten Entwicklungen austauschen würden.Beide würden auch über Wege zur bilateralen Kooperation für die Erreichung einer vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel diskutieren, hieß es.Am Donnerstag findet auch eine Videokonferenz der südkoreanisch-US-amerikanischen Arbeitsgruppe für Diskussionen über die innerkoreanischen Beziehungen und Nordkorea-Sanktionen statt. Laut einem südkoreanischen Regierungsvertreter wird bei der Sitzung die Abhaltung eines Videotreffens getrennter Familien in Süd- und Nordkorea besprochen.Videotreffen zwischen Verwandten in beiden Koreas fanden von 2005 bis 2007 statt und seitdem nicht mehr.