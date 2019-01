US-Vize Pence: USA erwarten von Nordkorea konkrete Schritte für Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Die USA erwarten laut ihrem Vizepräsidenten Mike Pence von Nordkorea konkrete Schritte für den Stopp des Atomwaffenprogramms.Das sagte Pence am Mittwoch bei einem Treffen mit US-Diplomaten angesichts geplanten hochrangigen Gesprächen zur Vorbereitung eines zweiten Spitzentreffens.Während US-Präsident Trump einen vielversprechenden Dialog mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un gestartet habe, warteten die USA noch immer auf konkrete Schritte für den Abbau des Nuklearwaffenprogramms, das die Menschen und Verbündeten in der Region bedrohe.Zurzeit besucht laut verschiedenen Berichten der hohe nordkoreanische Beamte Kim Yong-chol Washington. Dieser will offenbar bei einem Treffen mit US-Außenminister Mike Pompeo abschließende Details eines zweiten Spitzentreffens klären.Auch das chinesische Außenministerium bestätigte am Mittwoch, dass Kim über Peking kommend in die USA reise.