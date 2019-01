Internationales CNN: Nordkoreanischer Gesandter hat Schreiben von Kim Jong-un an Trump dabei

Ein nordkoreanischer Gesandter, der diese Woche Washington besucht, hat laut einem Medienbericht auch ein Schreiben des Machthabers Kim Jong-un an US-Präsident Donald Trump dabei.



Das schrieb der CNN-Korrespondent Will Ripley am Mittwoch auf Twitter unter Berufung auf eine mit den Denuklearisierungsgesprächen vertraute Quelle.



Die Delegation des Ex-Geheimdienstchefs verfolge nicht den Plan, auch die nordkoreanische Vertretung in New York zu besuchen. Dies deute auf ein hohe Geheimhaltungsstufe hin. Selbst nordkoreanische Diplomaten in den USA würden keine Informationen erhalten.



CNN hatte zuvor berichtet, dass Kim am Donnerstag für einen zweitägigen Besuch in Washington eintreffe. Er werde mit US-Außenminister Mike Pompeo über Details eines zweiten Spitzentreffens beraten.



Auch wurde berichtet, dass ein Schreiben Trumps am Wochenende dem nordkoreanischen Machthaber in Pjöngjang zugestellt worden sei.