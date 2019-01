Heiratswunsch bei ledigen Frauen in Seoul weniger stark ausgeprägt als bei Frauen in Peking

Photo : YONHAP News

Nur 2,9 Prozent der ledigen Frauen in Seoul wollen unbedingt heiraten. In Peking sind es hingegen 19,4 Prozent.Das ergab eine Umfrage, für die jeweils etwa 400 ledige Frauen im Alter von 25 bis 34 Jahren in beiden Hauptstädten befragt wurden. Das Koreanische Institut für die Entwicklung von Frauen will die Ergebnisse heute bei einer Diskussionsrunde vorstellen.18 Prozent der Frauen in Seoul wollen nicht heiraten, da sich das Heiratssystem nach der Familie des Ehemanns richte. Nur 3,9 Prozent der Frauen in Peking nannten diesen Grund.20,8 Prozent der chinesischen Hauptstädterinnen begründeten ihren Verzicht auf die Eheschließung damit, dass die Lebenshaltungskosten nach der Heirat steigen würden. Diese Antwort gaben 4,5 Prozent der südkoreanischen Hauptstädterinnen.