EU führt dauerhafte Schutzzölle auf Stahlimporte ein

Photo : YONHAP News

Die Europäische Union führt dauerhafte Schutzzölle auf Stahlimporte ein.Die EU-Kommission teilte mit, dass die 28 Mitgliedsländer am Mittwoch (Ortszeit) dem Plan der Kommission zugestimmt hätten, Schutzmaßnahmen gegen 26 importierte Stahlprodukte zu treffen.Die EU hatte im vergangenen Juli vorläufige Safeguard-Maßnahmen eingeführt, um europäische Hersteller vor einem eventuellen Zustrom ausländischer Stahlprodukte wegen der US-Zölle für Stahl und Aluminium zu schützen.Die Maßnahmen gelten ab 2. Februar bis Juli 2021. Ein 25-prozentiger Zoll wird auf Importe verhängt, die bestimmte Quoten übertreffen. Im ersten Jahr sollen 105 Prozent der durchschnittlichen Einfuhren im Zeitraum von 2015 bis 2017 zollfrei eingeführt werden, jedes Jahr sollen die Quoten um fünf Prozent steigen.Für wichtige Exportnationen, die einen Anteil von über fünf Prozent an einem bestimmten Produkt haben, werden staatliche Quoten angewandt. Südkorea wurden für elf Produkte solche Quoten gewährt.Südkorea exportierte im Jahr 2017 3,3 Millionen Tonnen Stahlprodukte im Wert von 2,9 Milliarden Dollar in die Union.