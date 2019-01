Film „Kokdu“ zu Filmfestspielen Berlin eingeladen

Photo : KBS News

Der Film „Kokdu: A Story of Guardian Angels” ist zu den Internationalen Filmfestspielen Berlin eingeladen worden.Der Film von Regisseur Kim Tae-yong sei in den Wettbewerb Generation Kplus der Sektion „Generation“ eingeladen worden, teilte das Nationale Zentrum für Gukgak (traditionelle koreanische Musik), einer der beiden Produzenten, mit.In der Sektion Generation aus Programmen von Generation Kplus und Generation 14plus werden Filme für Kinder und Jugendliche aufgeführt.Der Streifen ist eine Verfilmung des Theaterstücks Kokdu und handelt von Geschwistern, die in das Totenreich geraten, während sie die Schuhe ihrer Großmutter zurückzubekommen versuchen. Dabei begegnen beide vier Kokdus -Geistern-, die sie bei der Suche begleiten.