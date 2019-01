Südkoreanischer buddhistischer Orden will Austauschprojekte mit Nordkorea durchführen

Photo : YONHAP News

Der buddhistische Orden Jogye in Südkorea will Austauschprojekte mit Nordkorea vorantreiben.Diese Absicht teilte Mönch Wonhaeng, Präsident des Jogye Ordens, am Mittwoch auf einer Neujahrspressekonferenz mit. Man wolle im Jahr 2019 neue Horizonte des buddhistischen Austauschs zwischen Süd- und Nordkorea eröffnen.Der Orden werde mit den zuständigen Behörden diskutieren, damit ein Temple Stay-Programm im Tempel Shingye am Berg Geumgang zustande kommen könne.Der Tempel wurde im Jahr 2007 in Zusammenarbeit zwischen buddhistischen Kreisen in beiden Koreas wiederhergestellt.Der Jogye Orden will bei einer Veranstaltung im Februar am Berg Geumgang mit der nordkoreanischen Buddhistenvereinigung über verschiedene Austausch- und Kooperationsprojekte diskutieren.