Internationales US-Denkfabrik fordert Vorbereitungen auf Nordkoreas wachsende atomare Fähigkeiten

Eine US-Denkfabrik hat Südkorea, die USA und China aufgefordert, sich auf mögliche Konsequenzen der wachsenden atomaren Fähigkeiten Nordkoreas auf der koreanischen Halbinsel vorzubereiten.



Die US-Denkfabrik RAND Corporation ging in einem am Dienstag (Ortszeit) veröffentlichten Bericht davon aus, dass Nordkorea derzeit über 15 bis 60 Atomsprengköpfe verfüge. Die Zahl könnte bis 2020 auf 30 bis 100 steigen.



Die Schätzungen beruhten auf Prognosen anderer Denkfabriken wie des US-Korea-Instituts unter der Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS).



Nordkorea richtet 14.000 verschiedene Geschütze und etwa 2.500 bis 5.000 Tonnen Chemiewaffen gegen die südkoreanische Hauptstadt Seoul und ihre Umgebung. Daher bestünden Grenzen, wenn gegen Nordkoreas Atom- und Raketenanlagen präventiv vorgegangen werden solle, hieß es weiter.