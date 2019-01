Südkoreas Fußballnationalmannschaft qualifiziert sich für Achtelfinale der Asienmeisterschaft

Photo : YONHAP News

Südkoreas Fußballnationalmannschaft hat sich für das Achtelfinale der Fußball-Asienmeisterschaft qualifiziert.Die Nationalelf unter Trainer Paulo Bento setzte sich im letzten Gruppenspiel beim AFC Asian Cup am Mittwoch (Ortszeit) in Abu Dhabi mit 2:0 gegen China durch.Mit drei Siegen stieß Südkorea als Erstplatzierter der Gruppe C ins Achtelfinale vor. Am 22. Januar wird das Land sein Achtelfinalspiel bestreiten.Die vietnamesische Nationalmannschaft unter dem südkoreanischen Trainer Park Hang-seo besiegte Jemen und kam zu ihrem ersten Sieg.