VOA: US-Hilfsorganisationen beantragen Besuche in Nordkorea

Photo : YONHAP News

US-Hilfsorganisationen haben bei der US-Regierung einen Besuch in Nordkorea beantragt oder bereiten einen solchen Antrag vor.Das berichtete der US-Auslandsdienst Voice of America (VOA) am Donnerstag.Die Organisation „Christian Friends of Korea“ (CFK) teilte mit, am Montag einen entsprechenden Besuchsantrag eingereicht zu haben. Sie hoffe, dass der Besuch im Frühling zustande komme.Heidi Linton, Exekutivdirektorin der Organisation, sagte, man sei dankbar für die Lockerung der Reisebeschränkungen für humanitäre Arbeit. Man hoffe, dass die Lockerung der Sanktionen gegen Nordkorea für Hilfszwecke künftige Aktivitäten erleichtern werde.Die Koreanisch-amerikanische Ärztekammer teilte mit, Anträge vorzubereiten, um im Frühling Vertreter für einen Besuch nach Nordkorea schicken zu können. Die Vereinigung hatte medizinische Hilfsaktivitäten in Nordkorea durchgeführt.Stephen Biegun, der Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium, hatte im Dezember angedeutet, dass Washington überprüfen kann, sein Reiseverbot gegen Nordkorea zu lockern und somit Hilfsleistungen für das Land zu ermöglichen.