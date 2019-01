Kim Jong-uns Unterhändler reist heute nach Washington

Photo : YONHAP News

Kim Yong-chol, Vizevorsitzender der nordkoreanischen Arbeiterpartei, reist am heutigen Donnerstag nach Washington, um mit US-Außenminister Mike Pompeo zusammenzukommen.Wie bestätigt wurde, hätten vier Nordkoreaner, darunter Kim Yong-chol und Kim Song-hye, eine leitende Beamtin der Abteilung für die Einheitsfront der Partei, Tickets für einen Flug am Donnerstagabend von Peking nach Washington ausgestellt bekommen. Für den Rückflug aus Washington habe die nordkoreanische Delegation Tickets für den Abflug am Samstag gebucht, so dass ihr ursprünglich geplanter zweitägiger Aufenthalt um einen Tag verlängert worden sei.Wie verlautete, werde Kim Yong-chol am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington eintreffen und am folgenden Tag mit Pompeo zu Gesprächen zusammenkommen.Es wird erwartet, dass bei dem Treffen der Zeitplan, Ort und die Themen eines zweiten Gipfels zwischen Nordkorea und den USA koordiniert werden.US-Medien wie CNN und „Washington Post“ berichteten unter Berufung auf verschiedene Quellen, dass Kim sich mit US-Präsident Donald Trump treffen und ein Schreiben von Machthaber Kim Jong-un überreichen werde.