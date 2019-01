Südkorea und USA stimmen Notwendigkeit von Sanktionsausnahme für innerkoreanische Projekte zu

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben am Donnerstag über eine Ausnahme von den Sanktionen gegen Nordkorea für innerkoreanische Kooperationsprojekte diskutiert.Ihre bilaterale Arbeitsgruppe diskutierte in einer Videokonferenz über die Angelegenheit im Zusammenhang mit einer gemeinsamen Untersuchung Süd- und Nordkoreas zur Wiederherstellung innerkoreanischer Straßenverbindungen und der Bergung der Gebeine von Kriegsgefallenen. Für die Straßeninspektion und die Minenräumung für die Bergung von Gebeinen müssen Geräte nach Nordkorea geschickt werden.Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums sagte, Südkorea und die USA hätten die Ansicht geteilt, dass eine Sanktionsausnahme für beide Projekte erforderlich sei.Demnach wird erwartet, dass der UN-Sicherheitsrat eine Ausnahme von den Sanktionen macht, sollte Südkorea dies beantragen.Beide Seiten sprachen auch über ein Videotreffen von getrennten Familien in Süd- und Nordkorea. Wie verlautete, könne ein solches Treffen kaum anlässlich des Mond-Neujahrsfests Anfang Februar stattfinden, da eine Überprüfung in Bezug auf die Nordkorea-Sanktionen erforderlich ist.