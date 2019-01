Seoul bestellt japanischen Diplomaten wegen Radarstreits ein

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat einen japanischen Diplomaten wegen des Radarstreits einbestellt.Dem Attaché sei erläutert worden, dass Südkoreas Enthüllungen zu bilateralen Arbeitsgesprächen über den Streit um den Einsatz eines Feuerleitradars der Wahrheit entsprächen. Auch sei eine Beschwerde geäußert worden, weil eine japanische Medieneinrichtung gegen eine Sperrfrist verstoßen hatte.Japan hatte tags zuvor einen südkoreanischen Diplomaten einbestellt, um gegen die Preisgabe von Informationen aus den Arbeitsgesprächen am Montag in Singapur zu protestieren.Bei den Verhandlungen hatten beide Seiten ihre Differenzen nicht überwinden können.Die Sprecherin des südkoreanischen Verteidigungsministeriums Cho Hyun-soo hatte am Dienstag auf einer Pressekonferenz gesagt, dass Tokio übertriebene Forderungen gestellt habe. Demnach solle Südkorea alle Informationen zur Nutzung seines Radars freigeben, Japan wolle entsprechende Informationen aber nicht offenlegen.Die Sprecherin nannte Japans Verhalten unhöflich und skandalös. Man habe den Eindruck, dass Tokio keinen Willen habe, die Angelegenheit zu klären.Tokio ist verärgert, weil am 20. Dezember ein südkoreanisches Kriegsschiff ein japanisches Kampfflugzeug mit seinem Feuerleitradar erfasst haben soll. Südkorea bestreitet dies, da der Zerstörer Gwanggaeto der Große im Ostmeer zu der Zeit mit der Rettung eines abgedrifteten nordkoreanischen Schiffes beschäftigt gewesen sei.