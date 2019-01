Südkoreas Geheimdienstchef besuchte am Wochenende Washington

Photo : KBS News

Der südkoreanische Geheimdienstchef Suh Hoon hat am letzten Wochenende einen Geheimbesuch in Washington abgestattet.Das wurde erst am Donnerstag (Ortszeit) bekannt. Laut einer Quelle in Washington traf Suh am Sonntag am Flughafen Washington Dulles ein.Es wird davon ausgegangen, dass sein Besuch der Abstimmung zwischen den Chefs der Nachrichtendienste Südkoreas und der USA im Vorfeld des derzeit stattfindenden Besuchs von Kim Yong-chol, Vizevorsitzender der nordkoreanischen Arbeiterpartei, in Washington diente.Suh sprach offenbar mit CIA-Chefin Gina Haspel und tauschte mit ihr Informationen über die Bewegungen in Nordkorea aus, um die Verhandlungen über die Denuklearisierung zwischen Nordkorea und den USA voranzubringen.Kim kommt am Freitag mit US-Außenminister Mike Pompeo zusammen. Beide werden voraussichtlich über Nordkoreas Maßnahmen zur Denuklearisierung und korrespondierende Maßnahmen der USA verhandeln. Das Treffen wird offenbar die letzte Hürde für die Verwirklichung eines zweiten Gipfels zwischen beiden Ländern darstellen.