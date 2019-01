Wirtschaft Südkoreas Kreditausfallrisiko sinkt auf tiefsten Stand seit zwölf Jahren

Südkoreas Kreditausfallrisiko ist auf den tiefsten Stand seit der globalen Finanzkrise 2008 gefallen.



Die Prämie für Kreditausfallversicherungen (CDS) auf fünfjährige Staatsanleihen betrug am Mittwoch (Ortszeit) in New York 35 Basispunkte. Das ist der niedrigste Stand seit dem 26. April 2007, damals waren es 14 Basispunkte.



Damit lag die CDS-Prämie auf Südkoreas Staatsanleihen unter den Niveaus führender Länder. Für die USA waren es 22 Basispunkte, Japan 23, Großbritannien 37 und China 60.



Die CDS-Prämie auf Südkoreas Staatsanleihen rutschte letztes Jahr dank der verringerten geopolitischen Risiken wegen Nordkorea deutlich ab und fiel am 1. Oktober auf 36 Basispunkte.



In diesem Jahr fiel die CDS-Prämie im Zeitraum vom 1. bis 16. Januar um vier Basispunkte.