Nordkoreanischer Spitzenbeamter Kim Yong-chol in Washington eingetroffen

Photo : KBS

Der nordkoreanische Spitzenbeamte Kim Yong-chol ist in Washington eingetroffen.Bei Gesprächen auf ranghoher Ebene sollen Details eines zweiten USA-Nordkorea-Gipfels festgelegt werden.Der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der in Nordkorea herrschenden Arbeiterpartei traf am Donnerstag um 18.30 Uhr am Flughafen Dulles International Airport vor den Toren Washingtons ein. Er war mit einer Maschine von United Airlines aus Peking gekommen.Kim will laut Berichten drei Tage in Washington bleiben und heute US-Außenminister Mike Pompeo treffen. Aus dem US-Außenministerium gab es bislang aber keinen Kommentar zu dem Besuch und einem Zeitplan.Im Anschluss an ein Gespräch mit Pompeo will Kim auch den Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus besuchen und ein Schreiben von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un überreichen.Offenbar am Samstagnachmittag wird der nordkoreanische Spitzenbeamte zu seiner Rückreise über Peking aufbrechen.