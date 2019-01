USA bezeichnen Nordkoreas Raketen als außergewöhnliche Bedrohung

Photo : YONHAP News

Die USA haben Nordkoreas Raketen als außergewöhnliche Bedrohung bezeichnet.In dem am Donnerstag veröffentlichten Verteidigungsbericht des Pentagon heißt es, während nun ein neuer Weg zum Frieden mit Nordkorea bestehe, würden die Raketen weiterhin eine außergewöhnliche Bedrohung darstellen und die USA müssten wachsam bleiben.Die Experten des Pentagon schreiben in dem Bericht weiter, dass Nordkorea in den letzten zehn Jahren erhebliche Ressourcen in seine Nuklear- und Raketenprogramme gesteckt habe. Das Land mache Fortschritte dabei, zu einem Angriff auf das US-Festland fähig zu sein.