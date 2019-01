Wegen Jeju-Aufstands Verurteilte de facto freigesprochen

Photo : YONHAP News

Die im Zuge des Jeju-Aufstandes vor einem Standgericht zu Haftstrafen Verurteilten sind nach 70 Jahren de facto freigesprochen worden.Das Bezirksgericht Jeju wies am Donnerstag alle Anklagen gegen 18 frühere Gefangene ab. Die Kläger einschließlich eines 99-Jährigen hatten eine Wiederaufnahme des Verfahrens gegen die illegalen Militärgerichtsverfahren beantragt.Das Gericht ging davon aus, dass die Anklagen selbst ungültig gewesen waren. Die Anklagepunkte gegen die Angeklagten seien nicht genau bestimmt worden, das damalige Standgericht habe das gesetzlich bestimmte Verfahren anscheinend nicht befolgt, hieß es zur Begründung.Ein Standgericht hatte ab 1948 ein Jahr lang auf der Insel Jeju Gerichtsverfahren durchgeführt. Etwa 2.500 Menschen wurden ohne Anklage- oder Urteilsschrift in Gefängnisse verschleppt. Viele starben dort.Bewohner der Insel Jeju hatten sich am 3. April 1948 wegen für den Folgemonat anberaumten Wahlen erhoben, in deren Zuge eine eigene Regierung im Süden gebildet werden sollte. Zahlreiche Zivilisten wurden im Zuge der blutigen Niederschlagung des Aufstands getötet.