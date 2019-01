Fußball-Asienmeisterschaft: Südkorea trifft im Achtelfinale auf Bahrain

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale der Fußball-Asienmeisterschaft auf Bahrain.Die Gruppenphase beim AFC Asian Cup 2019 in den Vereinigten Arabischen Emirate ging am Donnerstag (Ortszeit) zu Ende.Die Erst- und Zweitplatzierten der insgesamt sechs Gruppen qualifizierten sich unmittelbar für das Achtelfinale. Von den sechs Drittplatzierten konnten vier dank des besseren Punkt- und Torverhältnisses ins Achtelfinale vorstoßen. Dies sind Bahrain, Kirgisistan, Oman und Vietnam.Die südkoreanische Mannschaft unter Trainer Paulo Bento belegte mit drei Siegen den ersten Platz in der Gruppe C. Das Land bestreitet am 22. Januar in Dubai sein Achtelfinalspiel gegen Bahrain, den Drittplatzierten in der Gruppe A.Bahrain rangiert auf Platz 113 im FIFA-Ranking, während Südkorea an 53. Stelle liegt. Südkorea verzeichnete bisher zehn Siege und zwei Niederlagen bei vier Unentschieden gegen Bahrain.