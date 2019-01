Atomunterhändler Südkoreas und Chinas einig über Kooperation für erfolgreichen Nordkorea-USA-Dialog

Photo : YONHAP News

Die Chefunterhändler Südkoreas und Chinas für die Verhandlungen über das nordkoreanische Atomprogramm sind am Donnerstag in Seoul zusammengekommen.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Lee Do-hoon, der Sondergesandte für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, und Kong Xuanyou, Chinas Vizeminister für auswärtige Angelegenheiten, Bewertungen zum Ergebnis des jüngsten China-Besuchs von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und der jüngsten Situation ausgetauscht hätten.Sie hätten die Ansicht geteilt, dass die beteiligten Länder eng kooperieren sollten, damit der Dialog zwischen Nordkorea und den USA sichtbare Erfolge hervorbringen könne, hieß es.Lee sagte, dass Impulse für intensive Gespräche zwischen den beteiligten Parteien seit Jahresanfang aufrechterhalten würden. Er hoffe, dass Kims China-Besuch zu einem zweiten Nordkorea-USA-Gipfel und dessen Besuch in Seoul führen könne.Kong bekräftigte die feste Position der chinesischen Regierung, die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen zu unterstützen. China erwarte, dass der Prozess für eine politische Lösung der Fragen der koreanischen Halbinsel dieses Jahr aufrechterhalten werde und sich weiter entwickele. China werde dabei eine konstruktive Rolle spielen, sagte er.Beide Seiten vereinbarten, weiter auf verschiedenen Ebenen eine enge Kommunikation fortzusetzen, damit dieses Jahr ein wichtiges Jahr für eine vollständige Denuklearisierung und den Aufbau eines Friedensregimes wird.Südkoreas Erster Vizeaußenminister Cho Hyun wird heute mit Kong zu einem Dinner zusammenkommen und sich mit ihm über Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse austauschen.