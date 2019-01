Seoul hofft auf Verwirklichung von Einigung zwischen Nordkorea und USA über Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hofft darauf, dass die Einigung zwischen den Staatschefs Nordkoreas und der USA über die Denuklearisierung bald umgesetzt wird.Die entsprechende Äußerung machte die stellvertretende Sprecherin Lee Yoo-jin am Freitag angesichts des USA-Besuchs von Kim Yong-chol, dem Vizevorsitzenden des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei. Die Staatschefs Nordkoreas und der USA hätten sich im Juni geeinigt, dass man verspreche, sich um eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu bemühen.Kim traf am Freitagvormittag koreanischer Zeit in Washington ein. Er wird dort mit Außenminister Mike Pompeo zu Gesprächen zusammenkommen.Auf die Frage, ob das Ministerium informiert sei, wen die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui derzeit treffe und wo, hieß es, dass keine entsprechenden Informationen vorlägen.