Koreanische Schiffbauer erhalten Aufträge für Erdöltanker

Photo : YONHAP News

Koreanische Schiffbauer haben im neuen Jahr nacheinander Aufträge für Erdöltanker erhalten.Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering teilte am Freitag mit, vom omanischen staatlichen Schifffahrtsunternehmen OSC einen Auftrag für den Bau von zwei Supertankern (VLCC) erhalten zu haben. Das Auftragsvolumen liegt bei etwa 210 Milliarden Won.Die Schiffe werden spätestens im Schlussquartal 2020 der Reederei übergeben.Daewoo hatte zuvor am 14. Januar mitgeteilt, einen Vertrag über den Bau von vier Supertankern im Wert von 409,5 Milliarden Won mit einem Reeder in Ozeanien unterzeichnet zu haben.Das Unternehmen hatte letztes Jahr Aufträge für 16 VLCC bekommen und damit so viele wie kein anderer Schiffbauer.Die Hyundai Heavy Industries Group gab bekannt, dass ein Reeder in Europa dem Konzern zwei Erdöltanker im Wert von 155 Milliarden Won in Auftrag gegeben habe.