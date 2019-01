Gesamtkoreanisches Handballteam verliert WM-Spiel gegen Brasilien

Photo : YONHAP News

Das gesamtkoreanische Handballteam hat bei der Weltmeisterschaft gegen Brasilien verloren.Die Mannschaft unterlag in ihrem fünften Spiel der Gruppe A am Donnerstag (Ortszeit) in Berlin Brasilien mit 26:35.In der Gruppe A spielten neben Südkorea und Brasilien der Weltranglistenerste und Mitgastgeber Deutschland, Russland, Frankreich sowie Serbien, die die Plätze vier bis sechs in der Weltrangliste belegen. Südkorea konnte keinen Sieg erzielen.Südkorea wurde damit Gruppenletzter. Das Land trifft am 19. Januar in einem Spiel für die Ermittlung der Plätze 21 bis 24 auf Japan. Sollte Südkorea siegen, wird es gegen den Sieger der Partie zwischen Saudi-Arabien und Angola um Platz 21 kämpfen. Die Spiele finden in Kopenhagen statt.