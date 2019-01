Weißes Haus: Zweiter USA-Nordkorea-Gipfel Ende Februar

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un wollen Ende Februar zu ihrem zweiten Spitzentreffen zusammenkommen.Trump hatte am Freitag den nordkoreanischen Spitzenbeamten Kim Yong-chol im Weißen Haus empfangen.Sie hätten ein rund eineinhalbstündiges Gespräch über die Denuklearisierung und einen zweiten Gipfel gehabt. Der Ort solle später bekannt gegeben werden, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, im Anschluss an das Treffen.Als wahrscheinlicher Schauplatz der Gespräche gilt Vietnam. Sowohl die USA als auch Nordkorea unterhalten dort Botschaften.Der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei reiste für einen dreitägigen Besuch nach Washington, um abschließende Details zu einem Spitzengespräch über den Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms festzulegen.Zunächst hatte er Außenminister Mike Pompeo in einem Hotel nahe dem Weißen Haus getroffen. Das Außenministerium teilte mit, dass es "gute Diskussionen" gegeben habe sowie Anstrengungen für Fortschritte hinsichtlich der Zusagen von Präsident Trump und des Vorsitzenden Kim Jong-un bei ihrem Gipfel in Singapur.Beim ersten Gipfel im Juni hatte Nordkoreas Machthaber die Bereitschaft zur vollständigen Denuklearisierung erklärt. Im Gegenzug sollte es Sicherheitsgarantien für das Regime geben.Nordkorea pocht auf eine Lockerung der Sanktionen und andere korrespondierende Maßnahmen für die bisher eingeleiteten Abrüstungsschritte, darunter die Zerstörung einer Nukleartestanlage.Doch US-Vizepräsident Mike Pence betonte am Mittwoch, dass konkrete Schritte für die Zerstörung von Nordkoreas Atomwaffen noch ausstünden.In der neuen Raketenabwehrstrategie des US-Verteidigungsministeriums wird Nordkorea zudem als "außergewöhnliche Bedrohung" für die USA bezeichnet.