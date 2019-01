Südkoreanisch-japanisches Außenministertreffen am 23. Januar

Photo : KBS News

Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos wird am 23. Januar ein südkoreanisch-japanisches Außenministertreffen stattfinden.Das teilte das Außenministerium in Seoul mit.Damit werden sich Außenministerin Kang Kyung-wha und ihr japanischer Amtskollege Taro Kono zum ersten Mal seit Oktober letzten Jahres treffen.Damals hatte Südkoreas Oberster Gerichtshof eine japanische Firma zu Entschädigungszahlungen von jeweils 100 Millionen Won an vier südkoreanische Opfer von Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkriegs verurteilt. Das japanische Unternehmen hat sich bislang jedoch geweigert, dem Urteil Folge zu leisten.Zur Tagesordnung sollen die Entschädigungszahlungen und der sogenannte "Radar-Streit" gehören.