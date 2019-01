Mögliches Dreier-Gespräch zwischen beiden Koreas und USA in Schweden

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Nuklearunterhändler Lee Do-hoon ist am Samstag in Stockholm eingetroffen. Lee werde noch bis zum 22. Januar in Schweden verweilen, teilte das Außenministerium in Seoul mit.Unter Experten wird nun verstärkt von der Möglichkeit gesprochen, dass ein Dreier-Gespräch zwischen beiden Koreas und den USA am Rande der US-nordkoreanischen Arbeitsgespräche zur Vorbereitung des zweiten bilateralen Gipfeltreffens in Schweden zustande kommen könnte.Die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui ist am Donnerstag in Stockholm eingetroffen. Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Stephen Biegun, ist nach Angaben des US-Außenministeriums vom 18. bis zum 22. Januar in Schweden, um an einer internationalen Konferenz teilzunehmen.Es wird vermutet, dass die USA und Nordkorea ein sogenanntes Track 1.5-Treffen führen werden, bei dem sowohl Vertreter aus dem staatlichen als auch dem privaten Sektor anwesend sein werden. An diesem Treffen könnte möglicherweise auch Südkorea teilnehmen.Diplomatische Beobachter in Seoul rechnen mit der Möglichkeit, dass beide Koreas und die USA in Stockholm ihre Meinungen über die Details zur Tagesordnung des USA-Nordkorea-Gipfels abstimmen könnten, darunter korrespondierende Maßnahmen zur Denuklearisierung.