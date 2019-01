Internationales Vizeaußenminister von Südkorea und China beraten über Feinstaub-Problematik

Südkoreas und Chinas Vizeaußenminister haben sich über verschiedene gemeinsame Anliegen beraten, darunter die politische Lage in Korea, den Personenaustausch auf hochrangiger Ebene und die Feinstaub-Problematik.



Beim Bankett für seinen chinesischen Amtskollegen Kong Xuanyou sagte Vizeaußenminister Cho Hyun am Freitag in Seoul, dass die Feinstab-Frage in direktem Zusammenhang mit der Lebensqualität der Bevölkerung beider Staaten stünde. Cho bekräftigte zudem die regionale Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Luftverseuchung.



Beide Vizeminister vereinbarten, die gemeinsame Kooperation durch bilaterale und multinationale Umweltinstitutionen zu verstärken.



Kong, der als Sondergesandter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel dient, hat am Vortag mit Südkoreas Nuklearchefunterhändler Lee Do-hoon über die Entwicklung der politischen Lage auf der koreanischen Halbinsel diskutiert.