Washington stellt zehn Millionen Dollar für Menschenrechtslage in Nordkorea zur Verfügung

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium stellt dieses Jahr zehn Millionen Dollar für die Verbesserung der Menschenrechtslage in Nordkorea zur Verfügung.Das berichtete "Voice of America" unter Berufung auf Nita Lowey, Vorsitzende des Ausschusses für Haushaltsmittel im US-Repräsentantenhaus.Dies sind zwei Millionen Dollar mehr als noch im letzten Jahr.Das amerikanische Außenministerium unterstützt damit Nichtregierungsorganisationen und Fonds, die sich für eine verbesserte Menschenrechtslage in Nordkorea einsetzen.