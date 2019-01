Immer weniger Zehntausend-Won-Geldscheine im Umlauf

Photo : YONHAP News

Zum ersten Mal seit 1986 sind in Südkorea mehr Eintausend-Won-Geldscheine im Umlauf als Zehntausend-Won-Scheine.Laut Angaben der koreanischen Zentralbank von Samstag machen Zehntausend-Won-Scheine mit Stand von Ende 2018 mehr als 28,7 Prozent der insgesamt 5,28 Milliarden sich in Zirkulation befindenden Geldscheine in Südkorea aus. Dies ist ein Rückgang von 4,5 Prozent im Vergleich zu vor einem Jahr.Die Anzahl an Eintausend-Won-Scheinen stieg um einen Prozentpunkt an. Sie machen nun etwas mehr als 30 Prozent aller Geldscheine aus.Bis ins Jahr 2008 haben sich die Zehntausend-Won-Noten stetig vermehrt, was vor allem an der wachsenden Wirtschaft und der Inflation lag.Seitdem jedoch die Fünfzigtausend-Won-Note im Juni 2009 eingeführt wurde, hat die Zehntausend-Won-Note an Wichtigkeit verloren.Mit Stand von Ende Dezember 2018 machen die Fünfzigtausend-Won-Geldscheine 36 Prozent des Papiergelds aus. Fünftausend-Won-Scheine haben einen Gesamtanteil von 5,3 Prozent aller Geldscheine.