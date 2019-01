Südkoreas Mittelständler stellten letztes Jahr Ausfuhrrekord auf

Photo : YONHAP News

Südkoreas Mittelständler haben letztes Jahr einen Ausfuhrrekord aufgestellt.Nach Angaben des Ministeriums für kleine und mittlere Unternehmen sowie Startups am Sonntag, habe deren Exportvolumen 114,6 Milliarden Dollar betragen. Das waren acht Prozent mehr als im Jahr davor.Das zweite Jahr in Folge konnte die Marke von 100 Milliarden Dollar übertroffen werden.Nach Ministeriumsangaben hätten der Halbleiterboom und die zunehmende Beliebtheit koreanischer Popmusik und Kultur zu dem Anstieg beigetragen.Die kleinen und mittleren Unternehmen hatten im Vorjahr an den Gesamtexporten einen Anteil von 18,9 Prozent, ein Plus von 4,4 Prozent im Jahresvergleich.