US-Präsident Trump freut sich auf Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un im kommenden Monat

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump freut sich auf ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un Ende kommenden Monats.Das schrieb der US-Präsident am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.Er habe letzte Woche in Washington großartige Treffen mit Vertretern Nordkoreas gehabt.Kim Yong-chol, ein enger Berater des nordkoreanischen Machthabers, war letzte Woche für Gespräche mit US-Außenminister Mike Pompeo und Trump nach Washington gereist.Trump beklagte sich, dass die Medien der US-Regierung für die enormen Fortschritte mit Nordkorea nicht genug Anerkennung zollen würden. Die Medien sollten sich fragen, wo die USA zum Ende der Amtszeit von Obama standen und dies mit heute vergleichen.Vor der Veröffentlichung des Twitter-Beitrags hatte er Reportern gesagt, dass in der Frage der Denuklearisierung Nordkoreas viele Fortschritte erzielt worden seien.