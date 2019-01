Japanischer Atomunterhändler will sich in Schweden mit US-Pendant treffen

Photo : YONHAP News

Japans Chefunterhändler für die Gespräche über ein Ende des nordkoreanischen Atomprogramms will sich in Schweden mit seinem US-amerikanischen Pendant Stephen Biegun treffen.Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo News berichtete, habe das Außenministerium am Sonntag mitgeteilt, dass der für Asien und Ozeanien zuständige Generaldirektor Kenji Kanasugu Schweden besuchen werde.Auch will er laut Berichten um Unterstützung der USA für die Klärung der Frage der von Nordkorea vor Jahrzehnten entführten Japaner bitten.Der Gesandte will den US-Sondergesandten für Nordkorea offenbar treffen, um sich von ihm über die Entwicklungen in den Gesprächen über die Denuklearisierung informieren zu lassen.Biegun und seine nordkoreanische Ansprechpartnerin Choe Son-hui sind laut Berichten unter strenger Bewachung an einem Ort nahe Stockholm zu Arbeitsgesprächen zusammengekommen.