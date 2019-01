Kim Yong-chol trifft nach Washington-Besuch in Peking ein

Photo : YONHAP News

Kim Yong-chol, Unterhändler von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, ist nach seinem dreitägigen Besuch in Washington am Sonntagabend in Peking eingetroffen.Der Vizevorsitzende des Zentralkomitees der Arbeiterpartei und seine Begleiter verließen nach der Ankunft in Fahrzeugen der nordkoreanischen Botschaft und des chinesischen Außenministeriums den Flughafen.Es wird erwartet, dass Kim spätestens am Dienstagnachmittag nach Pjöngjang zurückkehrt. Diplomatische Quellen in Peking gingen davon aus, dass der Ort und Termin für den zweiten Nordkorea-USA-Gipfel bekannt gegeben werden, sobald Kim Jong-un eine endgültige Entscheidung angesichts der Ergebnisse der Gespräche zwischen Kim Yong-chol und US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus getroffen habe.Chinas Staatsfernsehen CCTV meldete, dank des neuen Treffens zwischen den Staatschefs Nordkoreas und der USA werde erwartet, dass eine neue Phase in der Situation auf der koreanischen Halbinsel beginne.Unterdessen meldeten nordkoreanische und chinesische Medien, dass eine von Ri Su-yong, dem Vizevorsitzenden des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, geführte nordkoreanische Künstlertruppe ab Mittwoch in China auftreten werde. Dies erfolge auf Einladung der Abteilung für internationale Verbindungen des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas.