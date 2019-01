Nordkorea und USA setzen Verhandlungen auf Arbeitsebene fort

Photo : YONHAP News

Leitende Beamte Nordkoreas und der USA setzen Gespräche auf Arbeitsebene in Schweden zur Vorbereitung eines zweiten Spitzentreffens zwischen ihren Staatschefs am Montag am dritten Tag fort.Stephen Biegun, Sonderbeauftagter für Nordkorea im US-Außenministerium, und die nordkoreanische Vizeaußenministerin Choe Son-hui trafen an einer Erholungsanlage nahe Stockholm wiederholt zu Gesprächen zusammen.Beide Seiten sind auf der Anlage untergebracht. Es habe erbittert geführte Diskussionen über Nordkoreas Maßnahmen zur Denuklearisierung und korrespondierende Maßnahmen der USA gegeben.Eine Delegation Südkoreas wird laut Berichten an Dreier-Gesprächen teilnehmen oder getrennte bilaterale Gespräche mit Nordkorea und den USA führen, falls nötig, und als Vermittler fungieren.Es wird erwartet, dass Verhandlungen über die meisten wichtigen Streitpunkte am Montag abgeschlossen werden.