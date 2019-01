Kultur Musikfestival in Jeonju zum weltbesten Festival gekürt

Ein Musikfestival im südkoreanischen Jeonju ist zum weltbesten Festival gekürt worden.



Das Organisationskomitee des Jeonju International Sori Festival teilte am Sonntag mit, dass das Musikfestival bei den ersten Best Festival Awards zusammen mit dem Festival WOMADelaide in Australien den ersten Platz belegt habe.



Die Best Festival Awards wurden von Transglobal Music Chart, eine Organisation aus Kritikern weltweit und Journalisten für Weltmusik, organisiert, um bei der Öffentlichkeit Interesse an der Volksmusik verschiedener Länder zu wecken.



Bewertet wurden 20 Festivals in der Welt. Das Sori Festival belegte in drei Bereichen, darunter bestes Festival und bestes großes Festival, den ersten Platz.



Das Jeonju International Sori Festival ist ein internationales Musikfestival, das verschiedene traditionelle Musik der Welt zeigt und traditionelle koreanische Musik einschließlich Pansori präsentiert. Das Festival findet seit 2001 jedes Jahr statt.