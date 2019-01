Fertigstellung von Fabrik für K9 Panzerhaubitze in Indien gefeiert

Photo : YONHAP News

In Indien ist eine Fabrik zur Produktion der Panzerhaubitze vom Typ K9 Vajra, eine Verbesserung der südkoreanischen K9 Thunder, fertiggestellt worden.An der Zeremonie aus diesem Anlass am Samstag in Hazira nahm der Chef der südkoreanischen Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA), Wang Jung-hong, teil. Wie DAPA mitteilte, habe sich Wang dabei mit Indiens Premierminister Narendra Modi getroffen und über die bilaterale Kooperation in der Rüstungsindustrie diskutiert. Modi sei in der Panzerhaubitze gefahren.Indien hatte 2017 einen Vertrag über die Einführung von 100 K9 Vajra Panzerhaubitzen unterzeichnet. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des südkoreanischen Modells K9 Thunder entsprechend den geografischen und klimatischen Verhältnissen in Indien.Zehn Einheiten werden in Südkorea produziert, 90 weitere werden in der indischen Fabrik mit technologischer Unterstützung Südkoreas hergestellt.