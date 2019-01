Sport Gesamtkoreanisches Handballteam feiert ersten WM-Sieg

Das gesamtkoreanische Handballteam hat bei der Handball-Weltmeisterschaft der Männer seinen ersten Sieg erzielt.



Die Mannschaft setzte sich am Samstag in Kopenhagen in einem Spiel zu Ermittlung der Plätze 21 bis 24 mit 27:25 gegen Japan durch.



In der Gruppenphase war Korea kein einziger Sieg gelungen.



Das Team Korea verlor jedoch im Spiel zur Ermittlung der Plätze 21 und 22 am Sonntag mit 26:27 gegen Saudi-Arabien. Korea beendete den Wettbewerb damit auf Platz 22.